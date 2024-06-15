2024 Uşak Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109810453

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Uşak Üniversitesi İslami İlimler bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Uşak ilinde bulunan Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uşak Üniversitesi İslami İlimler Bölümü tercih kod numarası 109810453 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uşak Üniversitesi İslami İlimler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Uşak Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Uşak Üniversitesi İslami İlimler Bölümü , İslami İlimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Uşak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İslami İlimler Bölümü kontenjanı 125+4+0+4+0 kişidir. 2023 yılında İslami İlimler Bölümüne 133 kişi yerleşmiştir.
Uşak Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban Puanı: 246,20584
Uşak Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 133
Uşak Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Başarı Sıralaması: 855.162
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109810453
ÜNİVERSİTE: Uşak Üniversitesi
FAKÜLTE: İslami İlimler Fakültesi
ŞEHİR: Uşak
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 246,20584
Başarı Sıralaması: 855.162
Kontenjan 2023 – 2024 : 125+4+0+4+0
Yerleşen 2023 – 2024: 133
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 275,68328
Başarı Sıralaması: 552.508
Kontenjan 2022: 125+4
Yerleşen 2022: 129
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 125+4
Yerleşen 2021 : 112
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 288,07551
Başarı Sıralaması: 271
Kontenjan 2020 : 140+4
Yerleşen 2020 : 144
Uşak Üniversitesi İslami İlimler Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Uşak Üniversitesi İslami İlimler Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.