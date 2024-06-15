2024 Uşak Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109810453

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Uşak Üniversitesi İslami İlimler bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Uşak ilinde bulunan Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uşak Üniversitesi İslami İlimler Bölümü tercih kod numarası 109810453 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uşak Üniversitesi İslami İlimler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Uşak Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Uşak Üniversitesi İslami İlimler Bölümü , İslami İlimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Uşak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İslami İlimler Bölümü kontenjanı 125+4+0+4+0 kişidir. 2023 yılında İslami İlimler Bölümüne 133 kişi yerleşmiştir.

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Uşak Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban Puanı: 246,20584

Uşak Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 133

Uşak Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Başarı Sıralaması: 855.162

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109810453

ÜNİVERSİTE: Uşak Üniversitesi

FAKÜLTE: İslami İlimler Fakültesi

ŞEHİR: Uşak

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 246,20584

Başarı Sıralaması: 855.162

Kontenjan 2023 – 2024 : 125+4+0+4+0

Yerleşen 2023 – 2024: 133

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 275,68328

Başarı Sıralaması: 552.508

Kontenjan 2022: 125+4

Yerleşen 2022: 129

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 125+4

Yerleşen 2021 : 112

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 288,07551

Başarı Sıralaması: 271

Kontenjan 2020 : 140+4

Yerleşen 2020 : 144

Uşak Üniversitesi İslami İlimler Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Uşak Üniversitesi İslami İlimler Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.