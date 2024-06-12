2024 Uşak Üniversitesi Bitki KorumaBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109810347

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Uşak Üniversitesi Bitki Koruma bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Uşak ilinde bulunan Uşak Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uşak Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü tercih kod numarası 109810347 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uşak Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Uşak Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Uşak Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü , Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Uşak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bitki Koruma Bölümü kontenjanı 35+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Bitki Koruma Bölümüne 37 kişi yerleşmiştir.
Uşak Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Taban Puanı: 287,83548
Uşak Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 37
Uşak Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Başarı Sıralaması: 377.869
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109810347
ÜNİVERSİTE: Uşak Üniversitesi
FAKÜLTE: Ziraat Fakültesi
ŞEHİR: Uşak
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 287,83548
Başarı Sıralaması: 377.869
Kontenjan 2023 – 2024 : 35+1+0+1+0
Yerleşen 2023 – 2024: 37
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 282,59448
Başarı Sıralaması: 353.634
Kontenjan 2022: 35+1
Yerleşen 2022: 36
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 230,21487
Başarı Sıralaması : 369.177
Kontenjan 2021 : 35+1
Yerleşen 2021 : 36
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 264,89763
Başarı Sıralaması: 361
Kontenjan 2020 : 35+1
Yerleşen 2020 : 36
Uşak Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Uşak Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.