2024 Uşak Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109810444

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Uşak Üniversitesi Arkeoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Uşak ilinde bulunan Uşak Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uşak Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tercih kod numarası 109810444 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uşak Üniversitesi Arkeoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Uşak Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Uşak Üniversitesi Arkeoloji Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Uşak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Arkeoloji Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Arkeoloji Bölümüne 27 kişi yerleşmiştir.
Uşak Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Taban Puanı: 225,61933
Uşak Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 27
Uşak Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 1.206.182
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109810444
ÜNİVERSİTE: Uşak Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Uşak
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 225,61933
Başarı Sıralaması: 1.206.182
Kontenjan 2023 – 2024 : 25+1+0+1+0
Yerleşen 2023 – 2024: 27
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 233,68660
Başarı Sıralaması: 1.092.909
Kontenjan 2022: 25+1
Yerleşen 2022: 26
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 25+1
Yerleşen 2021 : 1
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 192,06204
Başarı Sıralaması: 997
Kontenjan 2020 : 25+1
Yerleşen 2020 : 26
Uşak Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Uşak Üniversitesi Arkeoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.