2024 Uşak Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109890110

Uşak Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Uşak ilimizde yer alan Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Uşak Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109890110

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Uşak Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Uşak  ilinde bulunan Uşak Üniversitesi   Spor Bilimleri Fakültesi   Antrenörlük Eğitimi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uşak Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi  Bölümü tercih kod numarası 109890110 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uşak Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Uşak Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Uşak Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi  Bölümü , Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Uşak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Antrenörlük Eğitimi  Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Antrenörlük Eğitimi  Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

Uşak Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi  Bölümü Taban Puanı: 283,69611

Uşak Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 52

Uşak Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi  Bölümü Başarı Sıralaması: 539.84

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109890110   

ÜNİVERSİTE: Uşak Üniversitesi

FAKÜLTE: Spor Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Uşak

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 283,69611

Başarı Sıralaması: 539.84

Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 52

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 285,51441

Başarı Sıralaması:  515.958

Kontenjan 2022:  50+2

Yerleşen 2022: 52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 231,19752

Başarı Sıralaması :  522.747

Kontenjan 2021 :  50+2

Yerleşen 2021 : 52

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 274,65972

Başarı Sıralaması:  416

Kontenjan 2020 :  60+2

Yerleşen 2020 : 62

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Uşak Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Uşak Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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