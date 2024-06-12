2024 Uşak Üni. İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109890150

Uşak Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Uşak ilimizde yer alan Uşak Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Uşak Üni. İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109890150

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Uşak Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte)   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Uşak  ilinde bulunan Uşak Üniversitesi   Sağlık Bilimleri Fakültesi   İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte)   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uşak Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte)   Bölümü tercih kod numarası 109890150 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uşak Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Uşak Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Uşak Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte)   Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Uşak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte)   Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte)   Bölümüne 32 kişi yerleşmiştir.

Uşak Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte)   Bölümü Taban Puanı: 250,49941

Uşak Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte)   Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 32

Uşak Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte)   Bölümü Başarı Sıralaması: 606.669

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109890150   

ÜNİVERSİTE: Uşak Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Uşak

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 250,49941

Başarı Sıralaması: 606.669

Kontenjan 2023 – 2024 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 244,78282

Başarı Sıralaması:  559.261

Kontenjan 2022:  20+1

Yerleşen 2022: 21

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  50+2

Yerleşen 2021 : 3

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2020 :  ---

Yerleşen 2020 : ---

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Uşak Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte)   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Uşak Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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