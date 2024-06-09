2024 Uşak Üni. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 109890112

Uşak Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte) Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Uşak ilimizde yer alan Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Uşak Üni. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 109890112

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Uşak Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte)  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Uşak  ilinde bulunan Uşak Üniversitesi   Spor Bilimleri Fakültesi   Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte)  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uşak Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte)  Bölümü tercih kod numarası 109890112 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uşak Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte)  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Uşak Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte)  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Uşak Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte)  Bölümü , Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Uşak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte)  Bölümü kontenjanı 50+2+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte)  Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

Uşak Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte)  Bölümü Taban Puanı: 324,26681

Uşak Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte)  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 52

Uşak Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte)  Bölümü Başarı Sıralaması: 267.523

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109890112   

ÜNİVERSİTE: Uşak Üniversitesi

FAKÜLTE: Spor Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Uşak

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 324,26681

Başarı Sıralaması: 267.523

Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 52

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 328,87837

Başarı Sıralaması:  254.374

Kontenjan 2022:  50+2

Yerleşen 2022: 52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 282,62808

Başarı Sıralaması :  210.805

Kontenjan 2021 :  50+2

Yerleşen 2021 : 52

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 333,83395

Başarı Sıralaması:  174

Kontenjan 2020 :  50+2

Yerleşen 2020 : 52

taban-taban-puanlari.jpg

Uşak Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte)  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Uşak Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte)  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son Haberler
2024 Kıbrıs Batı Üni. Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 301510013
2024 Kıbrıs Batı Üni. Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 301510013
2024 Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 110010305
2024 Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 110010305
2024 Uşak Üniversitesi Rekreasyon Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109890148
2024 Uşak Üniversitesi Rekreasyon Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109890148
2024 Bilecik Şeyh Edebali Üni. Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü İÖ-Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 101930083
2024 Bilecik Şeyh Edebali Üni. Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü İÖ-Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 101930083
Çok Okunanlar
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üni. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 108710315
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üni. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 108710315
2024 Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü %25 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 204190868
2024 Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü %25 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 204190868
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üni. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 108710333
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üni. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 108710333
2024 Mef Üniversitesi Hukuk Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 207210358
2024 Mef Üniversitesi Hukuk Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 207210358
Yorumlananlar
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı