2024 Uluslararası Saraybosna Üniversitesi İşletme Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 408810417

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Uluslararası Saraybosna Üniversitesi İşletme bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Saraybosna - Bosna - Hersek ilinde bulunan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi İşletme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uluslararası Saraybosna Üniversitesi İşletme Bölümü tercih kod numarası 408810417 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uluslararası Saraybosna Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi İşletme Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi İşletme Bölümü , Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Saraybosna - Bosna - Hersek ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Bölümü kontenjanı 5+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İşletme Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi İşletme Bölümü Taban Puanı: 205,46000

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi İşletme Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 5

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi İşletme Bölümü Başarı Sıralaması: 1.494.380

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 408810417

ÜNİVERSİTE: Uluslararası Saraybosna Üniversitesi

FAKÜLTE: Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Saraybosna - Bosna - Hersek

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Yurt Dışı

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 205,46000

Başarı Sıralaması: 1.494.380

Kontenjan 2023 – 2024 : 5+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 5

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 203,52069

Başarı Sıralaması: 1.513.741

Kontenjan 2022: 5+0

Yerleşen 2022: 5

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 5+0

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 : 5+0

Yerleşen 2020 : ---

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi İşletme Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.