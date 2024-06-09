2024 Uluslararası Saraybosna Üni. Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 408810688

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Burslu (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Saraybosna - Bosna - Hersek ilimizde yer alan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Uluslararası Saraybosna Üni. Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 408810688

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finans  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Saraybosna - Bosna - Hersek  ilinde bulunan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi   Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi   Uluslararası Ticaret ve Finans  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finans  Bölümü tercih kod numarası 408810688 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finans  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finans  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finans  Bölümü , Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Saraybosna - Bosna - Hersek ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uluslararası Ticaret ve Finans  Bölümü kontenjanı 2+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Uluslararası Ticaret ve Finans  Bölümüne 2 kişi yerleşmiştir.

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finans  Bölümü Taban Puanı: 325,99018

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finans  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 2

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finans  Bölümü Başarı Sıralaması: 258.983

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 408810688   

ÜNİVERSİTE: Uluslararası Saraybosna Üniversitesi

FAKÜLTE: Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Saraybosna - Bosna - Hersek

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Yurt Dışı

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 325,99018

Başarı Sıralaması: 258.983

Kontenjan 2023 – 2024 : 2+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 2

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 295,90745

Başarı Sıralaması:  437.686

Kontenjan 2022:  1+0

Yerleşen 2022: 1

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 286,17326

Başarı Sıralaması :  197.247

Kontenjan 2021 :  1+0

Yerleşen 2021 : 1

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2020 :  ---

Yerleşen 2020 : ---

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Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finans  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finans  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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