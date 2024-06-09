2024 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 300411629

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Psikoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa ilinde bulunan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü tercih kod numarası 300411629 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Psikoloji Bölümü kontenjanı 26+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Psikoloji Bölümüne 26 kişi yerleşmiştir.
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban Puanı: 283,15760
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 26
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 544.473
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 300411629
ÜNİVERSİTE: Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: KKTC
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 283,15760
Başarı Sıralaması: 544.473
Kontenjan 2023 – 2024 : 26+0+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 26
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 277,69280
Başarı Sıralaması: 582.602
Kontenjan 2022: 24+0
Yerleşen 2022: 24
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 248,59279
Başarı Sıralaması : 390.56
Kontenjan 2021 : 19+0
Yerleşen 2021 : 19
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 274,13179
Başarı Sıralaması: 419
Kontenjan 2020 : 20+0
Yerleşen 2020 : 20
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.