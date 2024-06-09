2024 Uluslararası Kıbrıs Üni. Uluslararası İlişkiler Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 300410807

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa ilinde bulunan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü tercih kod numarası 300410807 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uluslararası İlişkiler Bölümü kontenjanı 3+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Uluslararası İlişkiler Bölümüne 3 kişi yerleşmiştir.

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Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban Puanı: 258,41377

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 3

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başarı Sıralaması: 788.52

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300410807

ÜNİVERSİTE: Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 258,41377

Başarı Sıralaması: 788.52

Kontenjan 2023 – 2024 : 3+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 3

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 259,62119

Başarı Sıralaması: 764.564

Kontenjan 2022: 3+0

Yerleşen 2022: 3

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 3+0

Yerleşen 2021 : 2

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 : 3+0

Yerleşen 2020 : 2

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.