2024 Uluslararası Kıbrıs Üni. Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 300411805

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa ilinde bulunan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 300411805 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 51+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümüne 51 kişi yerleşmiştir.
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 372,65837
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 51
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 56.459
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 300411805
ÜNİVERSİTE: Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi
ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: KKTC
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 372,65837
Başarı Sıralaması: 56.459
Kontenjan 2023 – 2024 : 51+0+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 51
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 366,75019
Başarı Sıralaması: 69.332
Kontenjan 2022: 51+0
Yerleşen 2022: 51
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 319,68152
Başarı Sıralaması : 66.38
Kontenjan 2021 : 47+0
Yerleşen 2021 : 47
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 314,86084
Başarı Sıralaması: 156
Kontenjan 2020 : 45+0
Yerleşen 2020 : 45
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.