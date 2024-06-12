2024 Uluslararası Kıbrıs Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 300410897

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Burslu (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Lefkoşa ilimizde yer alan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Uluslararası Kıbrıs Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 300410897

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa  ilinde bulunan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi   Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 300410897 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 3+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne 3 kişi yerleşmiştir.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 309,08061

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 3

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 295.178

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300410897   

ÜNİVERSİTE: Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 309,08061

Başarı Sıralaması: 295.178

Kontenjan 2023 – 2024 : 3+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 3

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2022:  3+0

Yerleşen 2022: 1

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  3+0

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2020 :  3+0

Yerleşen 2020 : ---

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Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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