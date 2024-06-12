2024 Uluslararası Kıbrıs Üni. Bitkisel Üretim ve TeknolojileriBölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 300410676

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Bitkisel Üretim ve TeknolojileriBölümü Burslu (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Lefkoşa ilimizde yer alan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Uluslararası Kıbrıs Üni. Bitkisel Üretim ve TeknolojileriBölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 300410676

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Bitkisel Üretim ve Teknolojileri    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa  ilinde bulunan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi   Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi   Bitkisel Üretim ve Teknolojileri    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Bitkisel Üretim ve Teknolojileri    Bölümü tercih kod numarası 300410676 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Bitkisel Üretim ve Teknolojileri    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Bitkisel Üretim ve Teknolojileri    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Bitkisel Üretim ve Teknolojileri    Bölümü , Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bitkisel Üretim ve Teknolojileri    Bölümü kontenjanı 4+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Bitkisel Üretim ve Teknolojileri    Bölümüne 4 kişi yerleşmiştir.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Bitkisel Üretim ve Teknolojileri    Bölümü Taban Puanı: 245,17446

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Bitkisel Üretim ve Teknolojileri    Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 4

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Bitkisel Üretim ve Teknolojileri    Bölümü Başarı Sıralaması: 653.092

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300410676   

ÜNİVERSİTE: Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

FAKÜLTE: Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 245,17446

Başarı Sıralaması: 653.092

Kontenjan 2023 – 2024 : 4+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 4

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 196,66490

Başarı Sıralaması:  1.113.038

Kontenjan 2022:  5+0

Yerleşen 2022: 5

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  5+0

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2020 :  3+0

Yerleşen 2020 : ---

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Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Bitkisel Üretim ve Teknolojileri    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Bitkisel Üretim ve Teknolojileri    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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