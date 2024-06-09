2024 Uluslararası Final Üniversitesi Psikoloji Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 301390037

Uluslararası Final Üniversitesi Psikoloji Bölümü Burslu (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Girne ilimizde yer alan Uluslararası Final Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Uluslararası Final Üniversitesi Psikoloji Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 301390037

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Uluslararası Final Üniversitesi Psikoloji  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne  ilinde bulunan Uluslararası Final Üniversitesi   Fen-Edebiyat Fakültesi   Psikoloji  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uluslararası Final Üniversitesi Psikoloji  Bölümü tercih kod numarası 301390037 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uluslararası Final Üniversitesi Psikoloji  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Uluslararası Final Üniversitesi Psikoloji  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Uluslararası Final Üniversitesi Psikoloji  Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Psikoloji  Bölümü kontenjanı 6+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Psikoloji  Bölümüne 6 kişi yerleşmiştir.

Uluslararası Final Üniversitesi Psikoloji  Bölümü Taban Puanı: 318,08118

Uluslararası Final Üniversitesi Psikoloji  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 6

Uluslararası Final Üniversitesi Psikoloji  Bölümü Başarı Sıralaması: 299.468

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 301390037   

ÜNİVERSİTE: Uluslararası Final Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Kktc-Girne

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 318,08118

Başarı Sıralaması: 299.468

Kontenjan 2023 – 2024 : 6+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 6

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 322,00186

Başarı Sıralaması:  285.632

Kontenjan 2022:  5+0

Yerleşen 2022: 5

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 276,49918

Başarı Sıralaması :  235.931

Kontenjan 2021 :  7+0

Yerleşen 2021 : 7

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 301,26763

Başarı Sıralaması:  286

Kontenjan 2020 :  7+0

Yerleşen 2020 : 7

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Uluslararası Final Üniversitesi Psikoloji  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Uluslararası Final Üniversitesi Psikoloji  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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