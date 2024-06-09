2024 Uluslararası Final Üni. Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 301390059

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Uluslararası Final Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne ilinde bulunan Uluslararası Final Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uluslararası Final Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü tercih kod numarası 301390059 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uluslararası Final Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Uluslararası Final Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Uluslararası Final Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü kontenjanı 5+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.
Uluslararası Final Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü Taban Puanı: 231,74761
Uluslararası Final Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 5
Uluslararası Final Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü Başarı Sıralaması: 1.120.910
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 301390059
ÜNİVERSİTE: Uluslararası Final Üniversitesi
FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: Kktc-Girne
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: KKTC
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 231,74761
Başarı Sıralaması: 1.120.910
Kontenjan 2023 – 2024 : 5+0+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 5
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 225,32400
Başarı Sıralaması: 1.211.761
Kontenjan 2022: 3+0
Yerleşen 2022: 3
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 3+0
Yerleşen 2021 : ---
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2020 : 5+0
Yerleşen 2020 : 2
Uluslararası Final Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Uluslararası Final Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.