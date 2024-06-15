2024 Uluslararası Final Üni. Türkçe Öğretmenliği Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 301310144

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Uluslararası Final Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne ilinde bulunan Uluslararası Final Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uluslararası Final Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 301310144 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uluslararası Final Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Uluslararası Final Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Uluslararası Final Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Türkçe Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 7+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Türkçe Öğretmenliği Bölümüne 7 kişi yerleşmiştir.
Uluslararası Final Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 347,39078
Uluslararası Final Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 7
Uluslararası Final Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 117.995
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 301310144
ÜNİVERSİTE: Uluslararası Final Üniversitesi
FAKÜLTE: Eğitim Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: Kktc-Girne
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: KKTC
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 347,39078
Başarı Sıralaması: 117.995
Kontenjan 2023 – 2024 : 7+0+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 7
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2022: 5+0
Yerleşen 2022: 3
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 328,28828
Başarı Sıralaması : 51.413
Kontenjan 2021 : 5+0
Yerleşen 2021 : 5
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 350,87728
Başarı Sıralaması: 62.8
Kontenjan 2020 : 6+0
Yerleşen 2020 : 6
Uluslararası Final Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Uluslararası Final Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.