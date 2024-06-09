2024 Uluslararası Final Üni. Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 301390058

Uluslararası Final Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) Bölümü Burslu (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Girne ilimizde yer alan Uluslararası Final Üniversitesi Turizm ve Mutfak Sanatları Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Uluslararası Final Üni. Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 301390058

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Uluslararası Final Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne  ilinde bulunan Uluslararası Final Üniversitesi   Turizm ve Mutfak Sanatları Yüksekokulu   Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uluslararası Final Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 301390058 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uluslararası Final Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Uluslararası Final Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Uluslararası Final Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) Bölümü , Turizm ve Mutfak Sanatları Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 5+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.

Uluslararası Final Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 214,19998

Uluslararası Final Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 5

Uluslararası Final Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 1.369.159

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 301390058   

ÜNİVERSİTE: Uluslararası Final Üniversitesi

FAKÜLTE: Turizm ve Mutfak Sanatları Yüksekokulu

ŞEHİR: Kktc-Girne

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 214,19998

Başarı Sıralaması: 1.369.159

Kontenjan 2023 – 2024 : 5+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 5

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 176,90965

Başarı Sıralaması:  1.746.662

Kontenjan 2022:  5+0

Yerleşen 2022: 5

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  5+0

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2020 :  5+0

Yerleşen 2020 : 1

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Uluslararası Final Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Uluslararası Final Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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