2024 Uluslararası Balkan Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 409610373

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Uluslararası Balkan Üniversitesi Siyasal Bilimler bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Üsküp-Makedonya ilinde bulunan Uluslararası Balkan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Siyasal Bilimler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uluslararası Balkan Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümü tercih kod numarası 409610373 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uluslararası Balkan Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Uluslararası Balkan Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Uluslararası Balkan Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Üsküp-Makedonya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Siyasal Bilimler Bölümü kontenjanı 5+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Siyasal Bilimler Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.

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Uluslararası Balkan Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümü Taban Puanı: 257,16632

Uluslararası Balkan Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 5

Uluslararası Balkan Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümü Başarı Sıralaması: 802.634

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 409610373

ÜNİVERSİTE: Uluslararası Balkan Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

ŞEHİR: Üsküp-Makedonya

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Yurt Dışı

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 257,16632

Başarı Sıralaması: 802.634

Kontenjan 2023 – 2024 : 5+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 5

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 277,36432

Başarı Sıralaması: 585.601

Kontenjan 2022: 5+0

Yerleşen 2022: 5

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 5+0

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 : 7+0

Yerleşen 2020 : ---

Uluslararası Balkan Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Uluslararası Balkan Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.