2024 Uluslararası Balkan Üniversitesi İşletme Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 409610231

Uluslararası Balkan Üniversitesi İşletme Bölümü %50 İndirimli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Üsküp-Makedonya ilimizde yer alan Uluslararası Balkan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Uluslararası Balkan Üniversitesi İşletme Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 409610231

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Uluslararası Balkan Üniversitesi İşletme  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Üsküp-Makedonya  ilinde bulunan Uluslararası Balkan Üniversitesi   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi   İşletme  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uluslararası Balkan Üniversitesi İşletme  Bölümü tercih kod numarası 409610231 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uluslararası Balkan Üniversitesi İşletme  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Uluslararası Balkan Üniversitesi İşletme  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Uluslararası Balkan Üniversitesi İşletme  Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Üsküp-Makedonya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme  Bölümü kontenjanı 2+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İşletme  Bölümüne 2 kişi yerleşmiştir.

Uluslararası Balkan Üniversitesi İşletme  Bölümü Taban Puanı: 207,91519

Uluslararası Balkan Üniversitesi İşletme  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 2

Uluslararası Balkan Üniversitesi İşletme  Bölümü Başarı Sıralaması: 1.459.566

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 409610231   

ÜNİVERSİTE: Uluslararası Balkan Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Üsküp-Makedonya

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Yurt Dışı

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 207,91519

Başarı Sıralaması: 1.459.566

Kontenjan 2023 – 2024 : 2+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 2

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 226,59096

Başarı Sıralaması:  1.193.488

Kontenjan 2022:  2+0

Yerleşen 2022: 2

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  2+0

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 229,80231

Başarı Sıralaması:  763

Kontenjan 2020 :  3+0

Yerleşen 2020 : 3

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Uluslararası Balkan Üniversitesi İşletme  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Uluslararası Balkan Üniversitesi İşletme  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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