2024 Uluslararası Balkan Üni. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 409610443

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Uluslararası Balkan Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Üsküp-Makedonya ilinde bulunan Uluslararası Balkan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uluslararası Balkan Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü tercih kod numarası 409610443 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uluslararası Balkan Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Uluslararası Balkan Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Uluslararası Balkan Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Üsküp-Makedonya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü kontenjanı 2+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümüne --- kişi yerleşmiştir.

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Uluslararası Balkan Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Taban Puanı: ---

Uluslararası Balkan Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: ---

Uluslararası Balkan Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 409610443

ÜNİVERSİTE: Uluslararası Balkan Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Üsküp-Makedonya

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Yurt Dışı

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2023 – 2024 : 2+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: ---

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2022: 2+0

Yerleşen 2022: ---

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 2+0

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 : 3+0

Yerleşen 2020 : ---

Uluslararası Balkan Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Uluslararası Balkan Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.