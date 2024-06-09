2024 Uluslararası Balkan Üni. Grafik Tasarımı Bölümü %25 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 409610213

Uluslararası Balkan Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü %25 İndirimli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Üsküp-Makedonya ilimizde yer alan Uluslararası Balkan Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Uluslararası Balkan Üni. Grafik Tasarımı Bölümü %25 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 409610213

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Uluslararası Balkan Üniversitesi Grafik Tasarımı  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Üsküp-Makedonya  ilinde bulunan Uluslararası Balkan Üniversitesi   Sanat ve Tasarım Fakültesi   Grafik Tasarımı  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uluslararası Balkan Üniversitesi Grafik Tasarımı  Bölümü tercih kod numarası 409610213 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uluslararası Balkan Üniversitesi Grafik Tasarımı  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Uluslararası Balkan Üniversitesi Grafik Tasarımı  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Uluslararası Balkan Üniversitesi Grafik Tasarımı  Bölümü , Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Üsküp-Makedonya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Grafik Tasarımı  Bölümü kontenjanı 3+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Grafik Tasarımı  Bölümüne 3 kişi yerleşmiştir.

Uluslararası Balkan Üniversitesi Grafik Tasarımı  Bölümü Taban Puanı: 205,03515

Uluslararası Balkan Üniversitesi Grafik Tasarımı  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 3

Uluslararası Balkan Üniversitesi Grafik Tasarımı  Bölümü Başarı Sıralaması: 1.500.413

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 409610213   

ÜNİVERSİTE: Uluslararası Balkan Üniversitesi

FAKÜLTE: Sanat ve Tasarım Fakültesi

ŞEHİR: Üsküp-Makedonya

ÜCRET- BURS: %25 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Yurt Dışı

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 205,03515

Başarı Sıralaması: 1.500.413

Kontenjan 2023 – 2024 : 3+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 3

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2022:  3+0

Yerleşen 2022: ---

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  3+0

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2020 :  5+0

Yerleşen 2020 : ---

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Uluslararası Balkan Üniversitesi Grafik Tasarımı  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Uluslararası Balkan Üniversitesi Grafik Tasarımı  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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