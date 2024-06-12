2024 Ufuk Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 205810155

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Ufuk Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ufuk Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 205810155 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ufuk Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ufuk Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ufuk Üniversitesi Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 46+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Tıp Bölümüne 46 kişi yerleşmiştir.

Ufuk Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 464,18903

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Ufuk Üniversitesi Tıp Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 46

Ufuk Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 45.62

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205810155

ÜNİVERSİTE: Ufuk Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 464,18903

Başarı Sıralaması: 45.62

Kontenjan 2023 – 2024 : 46+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 46

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 467,55956

Başarı Sıralaması: 41.764

Kontenjan 2022: 51+0

Yerleşen 2022: 51

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 413,98049

Başarı Sıralaması : 32.625

Kontenjan 2021 : 61+0

Yerleşen 2021 : 61

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 480,14735

Başarı Sıralaması: 29.7

Kontenjan 2020 : 68+0

Yerleşen 2020 : 68

Ufuk Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ufuk Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.