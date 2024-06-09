2024 Ufuk Üniversitesi İşletme Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 205810101

Ufuk Üniversitesi İşletme Bölümü Burslu (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ufuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Ufuk Üniversitesi İşletme Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 205810101

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Ufuk Üniversitesi İşletme  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Ufuk Üniversitesi   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi   İşletme  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ufuk Üniversitesi İşletme  Bölümü tercih kod numarası 205810101 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ufuk Üniversitesi İşletme  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ufuk Üniversitesi İşletme  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ufuk Üniversitesi İşletme  Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme  Bölümü kontenjanı 4+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında İşletme  Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.

Ufuk Üniversitesi İşletme  Bölümü Taban Puanı: 334,35937

Ufuk Üniversitesi İşletme  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 5

Ufuk Üniversitesi İşletme  Bölümü Başarı Sıralaması: 220.486

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205810101   

ÜNİVERSİTE: Ufuk Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 334,35937

Başarı Sıralaması: 220.486

Kontenjan 2023 – 2024 : 4+0+1+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 5

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 333,14287

Başarı Sıralaması:  236.544

Kontenjan 2022:  3+0

Yerleşen 2022: 3

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 266,01376

Başarı Sıralaması :  286.066

Kontenjan 2021 :  5+0

Yerleşen 2021 : 5

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 299,17400

Başarı Sıralaması:  295

Kontenjan 2020 :  6+0

Yerleşen 2020 : 6

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Ufuk Üniversitesi İşletme  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ufuk Üniversitesi İşletme  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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