2024 Ufuk Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul)   Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 205810173

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Ufuk Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ufuk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ufuk Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 205810173 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ufuk Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ufuk Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ufuk Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü , Hemşirelik Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 24+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümüne 24 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Ufuk Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 252,44476

Ufuk Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 24

Ufuk Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 590.89

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205810173

ÜNİVERSİTE: Ufuk Üniversitesi

FAKÜLTE: Hemşirelik Yüksekokulu

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 252,44476

Başarı Sıralaması: 590.89

Kontenjan 2023 – 2024 : 24+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 24

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 268,56534

Başarı Sıralaması: 414.419

Kontenjan 2022: 24+0

Yerleşen 2022: 24

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 224,36246

Başarı Sıralaması : 380.94

Kontenjan 2021 : 24+0

Yerleşen 2021 : 24

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 238,28852

Başarı Sıralaması: 486

Kontenjan 2020 : 24+0

Yerleşen 2020 : 24

Ufuk Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ufuk Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.