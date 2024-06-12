2024 Ufuk Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul)   Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 205810182

Ufuk Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul)   Bölümü Burslu (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ufuk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Ufuk Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul)   Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 205810182

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Ufuk Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul)   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Ufuk Üniversitesi   Hemşirelik Yüksekokulu   Hemşirelik (Yüksekokul)   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ufuk Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul)   Bölümü tercih kod numarası 205810182 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ufuk Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ufuk Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ufuk Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul)   Bölümü , Hemşirelik Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Yüksekokul)   Bölümü kontenjanı 8+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Hemşirelik (Yüksekokul)   Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.

Ufuk Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul)   Bölümü Taban Puanı: 374,12650

Ufuk Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul)   Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 10

Ufuk Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul)   Bölümü Başarı Sıralaması: 146.364

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205810182   

ÜNİVERSİTE: Ufuk Üniversitesi

FAKÜLTE: Hemşirelik Yüksekokulu

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 374,12650

Başarı Sıralaması: 146.364

Kontenjan 2023 – 2024 : 8+0+1+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 10

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 369,27151

Başarı Sıralaması:  145.194

Kontenjan 2022:  9+0

Yerleşen 2022: 9

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 309,00290

Başarı Sıralaması :  147.76

Kontenjan 2021 :  9+0

Yerleşen 2021 : 9

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 355,25066

Başarı Sıralaması:  151

Kontenjan 2020 :  9+0

Yerleşen 2020 : 9

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Ufuk Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul)   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ufuk Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul)   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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