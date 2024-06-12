2024 Ufuk Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul)   Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 205850534

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Ufuk Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ufuk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ufuk Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 205850534 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ufuk Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ufuk Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ufuk Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü , Hemşirelik Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 27+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümüne 27 kişi yerleşmiştir.

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Ufuk Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 307,64953

Ufuk Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 27

Ufuk Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 300.042

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205850534

ÜNİVERSİTE: Ufuk Üniversitesi

FAKÜLTE: Hemşirelik Yüksekokulu

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 307,64953

Başarı Sıralaması: 300.042

Kontenjan 2023 – 2024 : 27+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 27

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 304,37617

Başarı Sıralaması: 280.445

Kontenjan 2022: 27+0

Yerleşen 2022: 27

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 259,63747

Başarı Sıralaması : 259.906

Kontenjan 2021 : 27+0

Yerleşen 2021 : 27

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 294,43168

Başarı Sıralaması: 268

Kontenjan 2020 : 27+0

Yerleşen 2020 : 27

Ufuk Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ufuk Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.