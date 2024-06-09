2024 Ufuk Üni. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 205850507

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Ufuk Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ufuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ufuk Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü tercih kod numarası 205850507 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ufuk Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ufuk Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ufuk Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü kontenjanı 30+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümüne 2 kişi yerleşmiştir.
Ufuk Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Taban Puanı: ---
Ufuk Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 2
Ufuk Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 205850507
ÜNİVERSİTE: Ufuk Üniversitesi
FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: ---
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2023 – 2024 : 30+0+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 2
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2022: 51+0
Yerleşen 2022: 23
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 274,75785
Başarı Sıralaması : 243.51
Kontenjan 2021 : 42+0
Yerleşen 2021 : 42
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 310,35354
Başarı Sıralaması: 250
Kontenjan 2020 : 51+0
Yerleşen 2020 : 51
Ufuk Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ufuk Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.