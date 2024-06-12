2024 Türk Hava Kurumu Üniversitesi Pilotaj (Fakülte)   Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 205710535

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Pilotaj (Fakülte)   Bölümü Ücretli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Türk Hava Kurumu Üniversitesi Hava Ulaştırma Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Türk Hava Kurumu Üniversitesi Pilotaj (Fakülte)   Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 205710535

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Türk Hava Kurumu Üniversitesi Pilotaj (Fakülte)   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Türk Hava Kurumu Üniversitesi   Hava Ulaştırma Fakültesi   Pilotaj (Fakülte)   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Türk Hava Kurumu Üniversitesi Pilotaj (Fakülte)   Bölümü tercih kod numarası 205710535 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Türk Hava Kurumu Üniversitesi Pilotaj (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Pilotaj (Fakülte)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Pilotaj (Fakülte)   Bölümü , Hava Ulaştırma Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Pilotaj (Fakülte)   Bölümü kontenjanı 31+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Pilotaj (Fakülte)   Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Pilotaj (Fakülte)   Bölümü Taban Puanı: 322,08784

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Pilotaj (Fakülte)   Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 31

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Pilotaj (Fakülte)   Bölümü Başarı Sıralaması: 255.21

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205710535   

ÜNİVERSİTE: Türk Hava Kurumu Üniversitesi

FAKÜLTE: Hava Ulaştırma Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 322,08784

Başarı Sıralaması: 255.21

Kontenjan 2023 – 2024 : 31+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 31

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 262,13311

Başarı Sıralaması:  447.063

Kontenjan 2022:  31+0

Yerleşen 2022: 31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  31+0

Yerleşen 2021 : 20

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 239,01197

Başarı Sıralaması:  482

Kontenjan 2020 :  34+0

Yerleşen 2020 : 34

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Türk Hava Kurumu Üniversitesi Pilotaj (Fakülte)   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Türk Hava Kurumu Üniversitesi Pilotaj (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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