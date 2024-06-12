2024 Türk Hava Kurumu Üniversitesi Pilotaj (Fakülte)   Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 205710544

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Türk Hava Kurumu Üniversitesi Pilotaj (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Türk Hava Kurumu Üniversitesi Hava Ulaştırma Fakültesi Pilotaj (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Türk Hava Kurumu Üniversitesi Pilotaj (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 205710544 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Türk Hava Kurumu Üniversitesi Pilotaj (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Pilotaj (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Pilotaj (Fakülte) Bölümü , Hava Ulaştırma Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Pilotaj (Fakülte) Bölümü kontenjanı 4+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Pilotaj (Fakülte) Bölümüne 6 kişi yerleşmiştir.

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Türk Hava Kurumu Üniversitesi Pilotaj (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 528,35101

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Pilotaj (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 6

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Pilotaj (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 4.679

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205710544

ÜNİVERSİTE: Türk Hava Kurumu Üniversitesi

FAKÜLTE: Hava Ulaştırma Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 528,35101

Başarı Sıralaması: 4.679

Kontenjan 2023 – 2024 : 4+0+1+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 6

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 520,89500

Başarı Sıralaması: 6.305

Kontenjan 2022: 5+0

Yerleşen 2022: 5

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 463,01830

Başarı Sıralaması : 7.497

Kontenjan 2021 : 5+0

Yerleşen 2021 : 5

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 514,92670

Başarı Sıralaması: 7.73

Kontenjan 2020 : 6+0

Yerleşen 2020 : 6

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Pilotaj (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Türk Hava Kurumu Üniversitesi Pilotaj (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.