2024 Türk Hava Kurumu Üni. Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 205710598

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü Burslu (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Türk Hava Kurumu Üniversitesi İşletme Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Türk Hava Kurumu Üni. Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 205710598

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Türk Hava Kurumu Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Türk Hava Kurumu Üniversitesi   İşletme Fakültesi   Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Türk Hava Kurumu Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 205710598 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Türk Hava Kurumu Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü , İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü kontenjanı 3+0+0+0+1 kişidir. 2023 yılında Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümüne 4 kişi yerleşmiştir.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 362,98343

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 4

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 122.617

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205710598   

ÜNİVERSİTE: Türk Hava Kurumu Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 362,98343

Başarı Sıralaması: 122.617

Kontenjan 2023 – 2024 : 3+0+0+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 4

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 357,88688

Başarı Sıralaması:  152.861

Kontenjan 2022:  3+0

Yerleşen 2022: 3

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 283,62779

Başarı Sıralaması :  206.825

Kontenjan 2021 :  3+0

Yerleşen 2021 : 3

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 327,26552

Başarı Sıralaması:  194

Kontenjan 2020 :  5+0

Yerleşen 2020 : 5

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Türk Hava Kurumu Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Türk Hava Kurumu Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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