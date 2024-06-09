2024 Türk Hava Kurumu Üni. Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 205710923

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Türk Hava Kurumu Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Türk Hava Kurumu Üniversitesi İşletme Fakültesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Türk Hava Kurumu Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 205710923 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Türk Hava Kurumu Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü , İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü kontenjanı 7+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümüne 8 kişi yerleşmiştir.
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 386,22593
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 8
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 69.14
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 205710923
ÜNİVERSİTE: Türk Hava Kurumu Üniversitesi
FAKÜLTE: İşletme Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 386,22593
Başarı Sıralaması: 69.14
Kontenjan 2023 – 2024 : 7+0+1+0+1
Yerleşen 2023 – 2024: 8
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 377,22247
Başarı Sıralaması: 103.635
Kontenjan 2022: 7+0
Yerleşen 2022: 7
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 319,55472
Başarı Sıralaması : 101.579
Kontenjan 2021 : 10+0
Yerleşen 2021 : 10
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 382,88678
Başarı Sıralaması: 63
Kontenjan 2020 : 13+0
Yerleşen 2020 : 13
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Türk Hava Kurumu Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.