2024 Türk-Alman Üniversitesi Moleküler BiyoteknolojiBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109610221

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Türk-Alman Üniversitesi Moleküler Biyoteknoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Türk-Alman Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoteknoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Türk-Alman Üniversitesi Moleküler Biyoteknoloji Bölümü tercih kod numarası 109610221 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Türk-Alman Üniversitesi Moleküler Biyoteknoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Türk-Alman Üniversitesi Moleküler Biyoteknoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Türk-Alman Üniversitesi Moleküler Biyoteknoloji Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Moleküler Biyoteknoloji Bölümü kontenjanı 8+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Moleküler Biyoteknoloji Bölümüne 8 kişi yerleşmiştir.

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Türk-Alman Üniversitesi Moleküler Biyoteknoloji Bölümü Taban Puanı: 427,89567

Türk-Alman Üniversitesi Moleküler Biyoteknoloji Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 8

Türk-Alman Üniversitesi Moleküler Biyoteknoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 79.356

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109610221

ÜNİVERSİTE: Türk-Alman Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 427,89567

Başarı Sıralaması: 79.356

Kontenjan 2023 – 2024 : 8+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 8

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 438,42628

Başarı Sıralaması: 67.007

Kontenjan 2022: 5+0

Yerleşen 2022: 5

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 372,04014

Başarı Sıralaması : 68.65

Kontenjan 2021 : 3+0

Yerleşen 2021 : 3

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 427,91501

Başarı Sıralaması: 73.8

Kontenjan 2020 : 3+0

Yerleşen 2020 : 3

Türk-Alman Üniversitesi Moleküler Biyoteknoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Türk-Alman Üniversitesi Moleküler Biyoteknoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.