2024 Türk-Alman Üniversitesi Moleküler BiyoteknolojiBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109610164

Türk-Alman Üniversitesi Moleküler BiyoteknolojiBölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Türk-Alman Üniversitesi Fen Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Türk-Alman Üniversitesi Moleküler BiyoteknolojiBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109610164

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Türk-Alman Üniversitesi Moleküler Biyoteknoloji    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Türk-Alman Üniversitesi   Fen Fakültesi   Moleküler Biyoteknoloji    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Türk-Alman Üniversitesi Moleküler Biyoteknoloji    Bölümü tercih kod numarası 109610164 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Türk-Alman Üniversitesi Moleküler Biyoteknoloji    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Türk-Alman Üniversitesi Moleküler Biyoteknoloji    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Türk-Alman Üniversitesi Moleküler Biyoteknoloji    Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Moleküler Biyoteknoloji    Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Moleküler Biyoteknoloji    Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Türk-Alman Üniversitesi Moleküler Biyoteknoloji    Bölümü Taban Puanı: 466,86112

Türk-Alman Üniversitesi Moleküler Biyoteknoloji    Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 62

Türk-Alman Üniversitesi Moleküler Biyoteknoloji    Bölümü Başarı Sıralaması: 43.201

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109610164   

ÜNİVERSİTE: Türk-Alman Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 466,86112

Başarı Sıralaması: 43.201

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 62

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 461,54837

Başarı Sıralaması:  46.659

Kontenjan 2022:  60+2

Yerleşen 2022: 62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 390,09207

Başarı Sıralaması :  51.782

Kontenjan 2021 :  60+2

Yerleşen 2021 : 62

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 441,58674

Başarı Sıralaması:  61.9

Kontenjan 2020 :  60+2

Yerleşen 2020 : 62

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Türk-Alman Üniversitesi Moleküler Biyoteknoloji    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Türk-Alman Üniversitesi Moleküler Biyoteknoloji    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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