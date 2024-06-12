2024 Türk-Alman Üni. Malzeme Bilimi ve TeknolojileriBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109610191

Türk-Alman Üniversitesi Malzeme Bilimi ve TeknolojileriBölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Türk-Alman Üniversitesi Fen Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Türk-Alman Üni. Malzeme Bilimi ve TeknolojileriBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109610191

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Türk-Alman Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Teknolojileri    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Türk-Alman Üniversitesi   Fen Fakültesi   Malzeme Bilimi ve Teknolojileri    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Türk-Alman Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Teknolojileri    Bölümü tercih kod numarası 109610191 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Türk-Alman Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Teknolojileri    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Türk-Alman Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Teknolojileri    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Türk-Alman Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Teknolojileri    Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Malzeme Bilimi ve Teknolojileri    Bölümü kontenjanı 10+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Malzeme Bilimi ve Teknolojileri    Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.

Türk-Alman Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Teknolojileri    Bölümü Taban Puanı: 397,10593

Türk-Alman Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Teknolojileri    Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 10

Türk-Alman Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Teknolojileri    Bölümü Başarı Sıralaması: 114.358

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109610191   

ÜNİVERSİTE: Türk-Alman Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 397,10593

Başarı Sıralaması: 114.358

Kontenjan 2023 – 2024 : 10+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 10

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 299,89086

Başarı Sıralaması:  293.848

Kontenjan 2022:  10+0

Yerleşen 2022: 10

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  10+0

Yerleşen 2021 : 8

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 385,12421

Başarı Sıralaması:  115

Kontenjan 2020 :  10+0

Yerleşen 2020 : 10

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Türk-Alman Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Teknolojileri    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Türk-Alman Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Teknolojileri    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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