2024 Türk-Alman Üni. Malzeme Bilimi ve TeknolojileriBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109610191

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Türk-Alman Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Teknolojileri bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Türk-Alman Üniversitesi Fen Fakültesi Malzeme Bilimi ve Teknolojileri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Türk-Alman Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Teknolojileri Bölümü tercih kod numarası 109610191 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Türk-Alman Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Teknolojileri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Türk-Alman Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Teknolojileri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Türk-Alman Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Teknolojileri Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Malzeme Bilimi ve Teknolojileri Bölümü kontenjanı 10+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Malzeme Bilimi ve Teknolojileri Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Türk-Alman Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Teknolojileri Bölümü Taban Puanı: 397,10593

Türk-Alman Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Teknolojileri Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 10

Türk-Alman Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Teknolojileri Bölümü Başarı Sıralaması: 114.358

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109610191

ÜNİVERSİTE: Türk-Alman Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 397,10593

Başarı Sıralaması: 114.358

Kontenjan 2023 – 2024 : 10+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 10

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 299,89086

Başarı Sıralaması: 293.848

Kontenjan 2022: 10+0

Yerleşen 2022: 10

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 10+0

Yerleşen 2021 : 8

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 385,12421

Başarı Sıralaması: 115

Kontenjan 2020 : 10+0

Yerleşen 2020 : 10

Türk-Alman Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Teknolojileri Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Türk-Alman Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Teknolojileri Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.