2024 Türk-Alman Üni. Enerji Bilimi ve TeknolojileriBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109610229

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Türk-Alman Üniversitesi Enerji Bilimi ve Teknolojileri bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Türk-Alman Üniversitesi Fen Fakültesi Enerji Bilimi ve Teknolojileri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Türk-Alman Üniversitesi Enerji Bilimi ve Teknolojileri Bölümü tercih kod numarası 109610229 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Türk-Alman Üniversitesi Enerji Bilimi ve Teknolojileri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Türk-Alman Üniversitesi Enerji Bilimi ve Teknolojileri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Türk-Alman Üniversitesi Enerji Bilimi ve Teknolojileri Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Enerji Bilimi ve Teknolojileri Bölümü kontenjanı 8+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Enerji Bilimi ve Teknolojileri Bölümüne 8 kişi yerleşmiştir.

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Türk-Alman Üniversitesi Enerji Bilimi ve Teknolojileri Bölümü Taban Puanı: 388,72059

Türk-Alman Üniversitesi Enerji Bilimi ve Teknolojileri Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 8

Türk-Alman Üniversitesi Enerji Bilimi ve Teknolojileri Bölümü Başarı Sıralaması: 125.321

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109610229

ÜNİVERSİTE: Türk-Alman Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 388,72059

Başarı Sıralaması: 125.321

Kontenjan 2023 – 2024 : 8+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 8

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 317,54558

Başarı Sıralaması: 244.597

Kontenjan 2022: 5+0

Yerleşen 2022: 5

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 5+0

Yerleşen 2021 : 4

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 : ---

Yerleşen 2020 : ---

Türk-Alman Üniversitesi Enerji Bilimi ve Teknolojileri Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Türk-Alman Üniversitesi Enerji Bilimi ve Teknolojileri Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.