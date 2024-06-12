2024 Trakya Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109410227

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Trakya Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Edirne ilinde bulunan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trakya Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 109410227 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trakya Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Trakya Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Trakya Üniversitesi Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Edirne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 230+6+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Tıp Bölümüne 236 kişi yerleşmiştir.

Trakya Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 500,23776

Haberin Devamı

Trakya Üniversitesi Tıp Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 236

Trakya Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 18.453

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109410227

ÜNİVERSİTE: Trakya Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Edirne

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 500,23776

Başarı Sıralaması: 18.453

Kontenjan 2023 – 2024 : 230+6+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 236

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 499,60804

Başarı Sıralaması: 17.796

Kontenjan 2022: 230+6

Yerleşen 2022: 236

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 445,15665

Başarı Sıralaması : 14.099

Kontenjan 2021 : 230+6

Yerleşen 2021 : 236

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 505,34466

Başarı Sıralaması: 12.5

Kontenjan 2020 : 220+6

Yerleşen 2020 : 226

Trakya Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Trakya Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.