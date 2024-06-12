2024 Trakya Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109410227

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Trakya Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Edirne ilinde bulunan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trakya Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 109410227 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trakya Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Trakya Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Trakya Üniversitesi Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Edirne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 230+6+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Tıp Bölümüne 236 kişi yerleşmiştir.
Trakya Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 500,23776
Trakya Üniversitesi Tıp Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 236
Trakya Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 18.453
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109410227
ÜNİVERSİTE: Trakya Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: Edirne
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 500,23776
Başarı Sıralaması: 18.453
Kontenjan 2023 – 2024 : 230+6+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 236
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 499,60804
Başarı Sıralaması: 17.796
Kontenjan 2022: 230+6
Yerleşen 2022: 236
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 445,15665
Başarı Sıralaması : 14.099
Kontenjan 2021 : 230+6
Yerleşen 2021 : 236
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 505,34466
Başarı Sıralaması: 12.5
Kontenjan 2020 : 220+6
Yerleşen 2020 : 226
Trakya Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Trakya Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.