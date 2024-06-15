2024 Trakya Üniversitesi Tarih Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109430046

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Trakya Üniversitesi Tarih bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Edirne ilinde bulunan Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trakya Üniversitesi Tarih Bölümü tercih kod numarası 109430046 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trakya Üniversitesi Tarih Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Trakya Üniversitesi Tarih Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Trakya Üniversitesi Tarih Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Edirne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarih Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Tarih Bölümüne 74 kişi yerleşmiştir.
Trakya Üniversitesi Tarih Bölümü Taban Puanı: 261,94254
Trakya Üniversitesi Tarih Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 74
Trakya Üniversitesi Tarih Bölümü Başarı Sıralaması: 683.616
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109430046
ÜNİVERSİTE: Trakya Üniversitesi
FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Edirne
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 261,94254
Başarı Sıralaması: 683.616
Kontenjan 2023 – 2024 : 70+2+0+2+0
Yerleşen 2023 – 2024: 74
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 248,02583
Başarı Sıralaması: 840.937
Kontenjan 2022: 70+2
Yerleşen 2022: 72
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 70+2
Yerleşen 2021 : 38
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 255,18469
Başarı Sıralaması: 467
Kontenjan 2020 : 70+2
Yerleşen 2020 : 72
Trakya Üniversitesi Tarih Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Trakya Üniversitesi Tarih Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.