2024 Trakya Üniversitesi Tarih Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109430046

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Trakya Üniversitesi Tarih bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Edirne ilinde bulunan Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trakya Üniversitesi Tarih Bölümü tercih kod numarası 109430046 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trakya Üniversitesi Tarih Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Trakya Üniversitesi Tarih Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Trakya Üniversitesi Tarih Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Edirne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarih Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Tarih Bölümüne 74 kişi yerleşmiştir.

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Trakya Üniversitesi Tarih Bölümü Taban Puanı: 261,94254

Trakya Üniversitesi Tarih Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 74

Trakya Üniversitesi Tarih Bölümü Başarı Sıralaması: 683.616

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109430046

ÜNİVERSİTE: Trakya Üniversitesi

FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Edirne

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 261,94254

Başarı Sıralaması: 683.616

Kontenjan 2023 – 2024 : 70+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 74

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 248,02583

Başarı Sıralaması: 840.937

Kontenjan 2022: 70+2

Yerleşen 2022: 72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 70+2

Yerleşen 2021 : 38

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 255,18469

Başarı Sıralaması: 467

Kontenjan 2020 : 70+2

Yerleşen 2020 : 72

Trakya Üniversitesi Tarih Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Trakya Üniversitesi Tarih Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.