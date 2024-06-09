2024 Trakya Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109430231

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Trakya Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Edirne ilinde bulunan Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trakya Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 109430231 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trakya Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Trakya Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Trakya Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Edirne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümüne 74 kişi yerleşmiştir.

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Trakya Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 246,49261

Trakya Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 74

Trakya Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 928.56

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109430231

ÜNİVERSİTE: Trakya Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Edirne

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 246,49261

Başarı Sıralaması: 928.56

Kontenjan 2023 – 2024 : 70+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 74

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 248,39689

Başarı Sıralaması: 897.561

Kontenjan 2022: 70+2

Yerleşen 2022: 72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 70+2

Yerleşen 2021 : 1

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 242,18867

Başarı Sıralaması: 647

Kontenjan 2020 : 70+2

Yerleşen 2020 : 72

Trakya Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Trakya Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.