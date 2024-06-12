2024 Trakya Üniversitesi Mimarlık Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109410218

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Trakya Üniversitesi Mimarlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Edirne ilinde bulunan Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trakya Üniversitesi Mimarlık Bölümü tercih kod numarası 109410218 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trakya Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Trakya Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Trakya Üniversitesi Mimarlık Bölümü , Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Edirne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimarlık Bölümü kontenjanı 110+3+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Mimarlık Bölümüne 113 kişi yerleşmiştir.
Trakya Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban Puanı: 329,00722
Trakya Üniversitesi Mimarlık Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 113
Trakya Üniversitesi Mimarlık Bölümü Başarı Sıralaması: 236.598
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109410218
ÜNİVERSİTE: Trakya Üniversitesi
FAKÜLTE: Mimarlık Fakültesi
ŞEHİR: Edirne
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 329,00722
Başarı Sıralaması: 236.598
Kontenjan 2023 – 2024 : 110+3+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 113
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 321,63916
Başarı Sıralaması: 234.567
Kontenjan 2022: 110+3
Yerleşen 2022: 113
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 278,80953
Başarı Sıralaması : 207.983
Kontenjan 2021 : 110+3
Yerleşen 2021 : 113
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 344,63352
Başarı Sıralaması: 166
Kontenjan 2020 : 110+3
Yerleşen 2020 : 113
Trakya Üniversitesi Mimarlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Trakya Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.