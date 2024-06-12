2024 Trakya Üniversitesi KimyaBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109410103

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Trakya Üniversitesi Kimya bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Edirne ilinde bulunan Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trakya Üniversitesi Kimya Bölümü tercih kod numarası 109410103 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trakya Üniversitesi Kimya Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Trakya Üniversitesi Kimya Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Trakya Üniversitesi Kimya Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Edirne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kimya Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Kimya Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.
Trakya Üniversitesi Kimya Bölümü Taban Puanı: 302,56542
Trakya Üniversitesi Kimya Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 31
Trakya Üniversitesi Kimya Bölümü Başarı Sıralaması: 318.196
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109410103
ÜNİVERSİTE: Trakya Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen Fakültesi
ŞEHİR: Edirne
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 302,56542
Başarı Sıralaması: 318.196
Kontenjan 2023 – 2024 : 30+1+0+1+0
Yerleşen 2023 – 2024: 31
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 288,86568
Başarı Sıralaması: 330.633
Kontenjan 2022: 30+1
Yerleşen 2022: 31
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 231,82745
Başarı Sıralaması : 364.009
Kontenjan 2021 : 30+1
Yerleşen 2021 : 31
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 264,66642
Başarı Sıralaması: 362
Kontenjan 2020 : 30+1
Yerleşen 2020 : 31
Trakya Üniversitesi Kimya Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Trakya Üniversitesi Kimya Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.