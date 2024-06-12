2024 Trakya Üniversitesi KimyaBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109410103

Trakya Üniversitesi KimyaBölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Edirne ilimizde yer alan Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Trakya Üniversitesi KimyaBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109410103

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Trakya Üniversitesi Kimya    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Edirne  ilinde bulunan Trakya Üniversitesi   Fen Fakültesi   Kimya    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trakya Üniversitesi Kimya    Bölümü tercih kod numarası 109410103 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trakya Üniversitesi Kimya    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Trakya Üniversitesi Kimya    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Trakya Üniversitesi Kimya    Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Edirne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kimya    Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Kimya    Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.

Trakya Üniversitesi Kimya    Bölümü Taban Puanı: 302,56542

Trakya Üniversitesi Kimya    Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 31

Trakya Üniversitesi Kimya    Bölümü Başarı Sıralaması: 318.196

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109410103   

ÜNİVERSİTE: Trakya Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen Fakültesi

ŞEHİR: Edirne

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 302,56542

Başarı Sıralaması: 318.196

Kontenjan 2023 – 2024 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 31

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 288,86568

Başarı Sıralaması:  330.633

Kontenjan 2022:  30+1

Yerleşen 2022: 31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 231,82745

Başarı Sıralaması :  364.009

Kontenjan 2021 :  30+1

Yerleşen 2021 : 31

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 264,66642

Başarı Sıralaması:  362

Kontenjan 2020 :  30+1

Yerleşen 2020 : 31

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Trakya Üniversitesi Kimya    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Trakya Üniversitesi Kimya    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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