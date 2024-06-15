2024 Trakya Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109490278

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Trakya Üniversitesi İletişim ve Tasarımı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Edirne ilinde bulunan Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İletişim ve Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trakya Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 109490278 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trakya Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Trakya Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Trakya Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü , Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Edirne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İletişim ve Tasarımı Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İletişim ve Tasarımı Bölümüne 64 kişi yerleşmiştir.

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Trakya Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 305,49526

Trakya Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 64

Trakya Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü Başarı Sıralaması: 312.293

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109490278

ÜNİVERSİTE: Trakya Üniversitesi

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar Fakültesi

ŞEHİR: Edirne

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 305,49526

Başarı Sıralaması: 312.293

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 64

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 302,68520

Başarı Sıralaması: 335.25

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: 62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 252,81429

Başarı Sıralaması : 330.403

Kontenjan 2021 : 60+2

Yerleşen 2021 : 62

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 271,37197

Başarı Sıralaması: 364

Kontenjan 2020 : 60+2

Yerleşen 2020 : 62

Trakya Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Trakya Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.