2024 Trakya Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109410563

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Trakya Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Edirne ilinde bulunan Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trakya Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 109410563 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trakya Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Trakya Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Trakya Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Edirne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 130+4+0+4+0 kişidir. 2023 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 136 kişi yerleşmiştir.
Trakya Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 352,18604
Trakya Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 136
Trakya Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 184.359
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109410563
ÜNİVERSİTE: Trakya Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: Edirne
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 352,18604
Başarı Sıralaması: 184.359
Kontenjan 2023 – 2024 : 130+4+0+4+0
Yerleşen 2023 – 2024: 136
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 348,56967
Başarı Sıralaması: 178.461
Kontenjan 2022: 130+4
Yerleşen 2022: 134
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 297,33799
Başarı Sıralaması : 168.544
Kontenjan 2021 : 130+4
Yerleşen 2021 : 134
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 342,95519
Başarı Sıralaması: 169
Kontenjan 2020 : 130+4
Yerleşen 2020 : 134
Trakya Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Trakya Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.