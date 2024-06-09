2024 Trakya Üniversitesi Gümrük İşletme (Yüksekokul) Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109410606

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Trakya Üniversitesi Gümrük İşletme (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Edirne ilinde bulunan Trakya Üniversitesi Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gümrük İşletme (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trakya Üniversitesi Gümrük İşletme (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 109410606 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trakya Üniversitesi Gümrük İşletme (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Trakya Üniversitesi Gümrük İşletme (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Trakya Üniversitesi Gümrük İşletme (Yüksekokul) Bölümü , Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Edirne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gümrük İşletme (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Gümrük İşletme (Yüksekokul) Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.
Trakya Üniversitesi Gümrük İşletme (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 260,12564
Trakya Üniversitesi Gümrük İşletme (Yüksekokul) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 62
Trakya Üniversitesi Gümrük İşletme (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 769.723
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109410606
ÜNİVERSİTE: Trakya Üniversitesi
FAKÜLTE: Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
ŞEHİR: Edirne
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 260,12564
Başarı Sıralaması: 769.723
Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+0
Yerleşen 2023 – 2024: 62
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 265,14961
Başarı Sıralaması: 704.765
Kontenjan 2022: 60+2
Yerleşen 2022: 62
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 60+2
Yerleşen 2021 : 37
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 251,19498
Başarı Sıralaması: 574
Kontenjan 2020 : 60+2
Yerleşen 2020 : 62
Trakya Üniversitesi Gümrük İşletme (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Trakya Üniversitesi Gümrük İşletme (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.