2024 Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109410793

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Edirne ilinde bulunan Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü tercih kod numarası 109410793 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü , Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Edirne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diş Hekimliği Bölümü kontenjanı 85+3+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Diş Hekimliği Bölümüne 88 kişi yerleşmiştir.

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Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban Puanı: 474,55218

Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 88

Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Başarı Sıralaması: 36.903

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109410793

ÜNİVERSİTE: Trakya Üniversitesi

FAKÜLTE: Diş Hekimliği Fakültesi

ŞEHİR: Edirne

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 474,55218

Başarı Sıralaması: 36.903

Kontenjan 2023 – 2024 : 85+3+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 88

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 474,09264

Başarı Sıralaması: 36.395

Kontenjan 2022: 85+3

Yerleşen 2022: 88

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 416,89505

Başarı Sıralaması : 30.59

Kontenjan 2021 : 90+3

Yerleşen 2021 : 93

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 481,28898

Başarı Sıralaması: 28.8

Kontenjan 2020 : 90+3

Yerleşen 2020 : 93

Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.