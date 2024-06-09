2024 Trakya Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 109410078

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Trakya Üniversitesi Arkeoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Edirne ilinde bulunan Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trakya Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tercih kod numarası 109410078 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trakya Üniversitesi Arkeoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Trakya Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Trakya Üniversitesi Arkeoloji Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Edirne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Arkeoloji Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Arkeoloji Bölümüne 32 kişi yerleşmiştir.

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Trakya Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Taban Puanı: 242,01964

Trakya Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 32

Trakya Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 984.775

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109410078

ÜNİVERSİTE: Trakya Üniversitesi

FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Edirne

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 242,01964

Başarı Sıralaması: 984.775

Kontenjan 2023 – 2024 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 243,48543

Başarı Sıralaması: 960.058

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: 31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 30+1

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 214,40704

Başarı Sıralaması: 933

Kontenjan 2020 : 30+1

Yerleşen 2020 : 31

Trakya Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Trakya Üniversitesi Arkeoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.