2024 Trakya Üni. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 109490338

Trakya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul) Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Edirne ilimizde yer alan Trakya Üniversitesi Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Trakya Üni. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 109490338

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Trakya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Edirne  ilinde bulunan Trakya Üniversitesi   Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu   Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trakya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 109490338 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trakya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Trakya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Trakya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul) Bölümü , Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Edirne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul) Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

Trakya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 274,90786

Trakya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 41

Trakya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 554.885

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109490338   

ÜNİVERSİTE: Trakya Üniversitesi

FAKÜLTE: Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

ŞEHİR: Edirne

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 274,90786

Başarı Sıralaması: 554.885

Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 41

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 282,51593

Başarı Sıralaması:  491.125

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022: 41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 229,71829

Başarı Sıralaması :  500.46

Kontenjan 2021 :  40+1

Yerleşen 2021 : 41

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2020 :  ---

Yerleşen 2020 : ---

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Trakya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Trakya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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