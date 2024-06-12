2024 Trakya Üni. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 109410554

Trakya Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Edirne ilimizde yer alan Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Trakya Üni. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 109410554

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Trakya Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Edirne  ilinde bulunan Trakya Üniversitesi   Sağlık Bilimleri Fakültesi   Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trakya Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)   Bölümü tercih kod numarası 109410554 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trakya Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Trakya Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Trakya Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)   Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Edirne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)   Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)   Bölümüne 84 kişi yerleşmiştir.

Trakya Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)   Bölümü Taban Puanı: 306,65023

Trakya Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)   Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 84

Trakya Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)   Bölümü Başarı Sıralaması: 303.494

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109410554   

ÜNİVERSİTE: Trakya Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Edirne

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 306,65023

Başarı Sıralaması: 303.494

Kontenjan 2023 – 2024 : 80+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 84

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 305,02044

Başarı Sıralaması:  278.593

Kontenjan 2022:  80+2

Yerleşen 2022: 82

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 251,15783

Başarı Sıralaması :  288.044

Kontenjan 2021 :  80+2

Yerleşen 2021 : 82

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 317,80953

Başarı Sıralaması:  214

Kontenjan 2020 :  80+2

Yerleşen 2020 : 82

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Trakya Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Trakya Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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