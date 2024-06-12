2024 Trakya Üni. Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul)   Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 109490288

Trakya Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul)   Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Edirne ilimizde yer alan Trakya Üniversitesi Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Trakya Üni. Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul)   Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 109490288

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Trakya Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul)   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Edirne  ilinde bulunan Trakya Üniversitesi   Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu   Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul)   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trakya Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul)   Bölümü tercih kod numarası 109490288 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trakya Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Trakya Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Trakya Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul)   Bölümü , Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Edirne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul)   Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul)   Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Trakya Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul)   Bölümü Taban Puanı: 305,11772

Trakya Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul)   Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 62

Trakya Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul)   Bölümü Başarı Sıralaması: 308.92

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109490288   

ÜNİVERSİTE: Trakya Üniversitesi

FAKÜLTE: Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

ŞEHİR: Edirne

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 305,11772

Başarı Sıralaması: 308.92

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 62

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 290,26631

Başarı Sıralaması:  325.634

Kontenjan 2022:  60+2

Yerleşen 2022: 62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 236,68582

Başarı Sıralaması :  344.559

Kontenjan 2021 :  60+2

Yerleşen 2021 : 62

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 269,01333

Başarı Sıralaması:  346

Kontenjan 2020 :  60+2

Yerleşen 2020 : 62

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Trakya Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul)   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Trakya Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul)   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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