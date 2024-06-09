2024 Trakya Üni. Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 109410687

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Trakya Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Edirne ilinde bulunan Trakya Üniversitesi Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trakya Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 109410687 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trakya Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Trakya Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Trakya Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul) Bölümü , Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Edirne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul) Bölümüne 63 kişi yerleşmiştir.

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Trakya Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 234,35279

Trakya Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 63

Trakya Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 1.085.349

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109410687

ÜNİVERSİTE: Trakya Üniversitesi

FAKÜLTE: Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

ŞEHİR: Edirne

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 234,35279

Başarı Sıralaması: 1.085.349

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 63

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 227,39433

Başarı Sıralaması: 1.182.030

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: 62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 60+2

Yerleşen 2021 : 3

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 219,56362

Başarı Sıralaması: 879

Kontenjan 2020 : 40+1

Yerleşen 2020 : 41

Trakya Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Trakya Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.