2024 Trakya Üni. Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul)   Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 109490337

Trakya Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul)   Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Edirne ilimizde yer alan Trakya Üniversitesi Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Trakya Üni. Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul)   Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 109490337

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Trakya Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul)   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Edirne  ilinde bulunan Trakya Üniversitesi   Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu   Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul)   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trakya Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul)   Bölümü tercih kod numarası 109490337 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trakya Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Trakya Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Trakya Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul)   Bölümü , Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Edirne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul)   Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul)   Bölümüne 27 kişi yerleşmiştir.

Trakya Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul)   Bölümü Taban Puanı: 255,51895

Trakya Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul)   Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 27

Trakya Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul)   Bölümü Başarı Sıralaması: 566.942

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109490337   

ÜNİVERSİTE: Trakya Üniversitesi

FAKÜLTE: Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu

ŞEHİR: Edirne

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 255,51895

Başarı Sıralaması: 566.942

Kontenjan 2023 – 2024 : 25+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 27

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 247,49080

Başarı Sıralaması:  538.956

Kontenjan 2022:  20+1

Yerleşen 2022: 21

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  30+1

Yerleşen 2021 : 2

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2020 :  ---

Yerleşen 2020 : ---

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Trakya Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul)   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Trakya Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul)   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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